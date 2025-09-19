Galatasaray yeni oyuncular için imza töreni düzenledi: 'Çok büyük hedefler koyduk'

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosuna dahil olan yeni oyuncular için imza tören düzenlendi.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, kadın voleybol takımının menajeri Neşve Büyükbayram, yeni transferler Martyna Lukasik, Myriam Sylla, Kaja Grobelna ve Alexandra Frantti ile sözleşmesi yenilenen Eline Timmerman katıldı.

'ŞAMPİYON BİR TAKIM BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Cibara, yeni sezon hazırlıklarında sona geldiklerini belirterek, "Tesislerimiz ve hocalarımızla yeni sezona büyük hedeflerle geliyoruz. 2022 senesinde seçildikten sonra voleybolla ilgili planlarımız vardı. Bu plan doğrultusunda 5 veya 6. senede şampiyon olmak için hazırlıklarımızı yapıyorduk. Tüzük değişikliği nedeniyle görev süremiz 2 seneye indi. Bu yüzden 4. senemizde bu sözümüzü yerine getirmek istiyoruz. Geçen sene yarı finalde kaçırdığımız bir Avrupa şampiyonluğu var. Yeni gelecek yönetime şampiyon bir takım bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Timur Kuban ise kadın voleybolunda geçen sene başarılı olduklarını aktararak, "Bu sene dünya yıldızlarıyla daha da güçlendirdiğimiz branşların başında voleybol geliyor. TAÇ Spor Tesisleri, erkek ve kadın takımlarımız için önemli değişikliklerden geçti. Çok modern bir tesis haline geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda da yeni bir kombine düzenimiz oldu. Bütün taraftarlarımızın sezon boyu takımımıza destek olması için çok elverişli bir ortam oluşturuldu. Rekor seviyede başlayan bir kombine desteği var. Ben, bu desteğe devam edilmesini rica ediyorum. Çok büyük hedefler koyduk. Bu hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum" şeklinde görüş belirtti.