Galatasaray A Futbol Takımı oyuncuları, Medicana Ataköy Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti

Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:45

Güncelleme: 05.07.2024 - 10:45

Galatasaray Spor Kulübü’nün Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıkları Medicana Sağlık Grubu’nda başladı. Medicana Ataköy Hastanesi’nde bir araya gelen sarı kırmızılı oyuncular; yeni sezon ve hazırlık maçları öncesinde göz, ortopedi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayenelerinden geçti. Muayenelerin ardından futbolculara radyoloji, EKG-EKO- EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri yapıldı. Futbolcular, tüm muayene ve tetkiklerin sonunda Medicana hekimlerinden tam not aldı.

KONTROLLER 4 TEMMUZ'DA BAŞLADI

4 Temmuz Perşembe günü Medicana Ataköy Hastanesi’nde gerçekleşen sağlık kontrollerine şu oyuncular katıldı:

UZMAN HEKİM KADROSU GÖREV ALDI

Galatasaray A Futbol Takımı oyuncularının sağlık kontrolleri; Medicana Ataköy Hastanesi hekimleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Mehmet Hüseyin, İç Hastalıkları Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Hasan Hacıosman, Doç. Dr. Derya Arğun, Dr. Öğr. Üyesi Betül Börkü Uysal, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Arzu Karaman Koç, Genel Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Erkan Yardımcı ve Op. Dr. Sinan Binboğa, Kardiyoloji Uzmanları Prof. Dr. Aydın Yıldırım, Prof. Dr. Hale Ünal Aksu, Doç. Dr. Fatih Güngören ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şennur Haberal tarafından gerçekleştirildi.

FARKLI BRANŞLARDA SAĞLIK KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray A Futbol Takımı’nın yanı sıra kulübün Kadın – Erkek Basketbol, Voleybol, Futbol PAF, U18-17-16-15-14-13 takımlarının sezon öncesi sağlık kontrolleri hem Medicana Ataköy hem de Medicana Ataşehir Hastanesi’nde devam ediyor.