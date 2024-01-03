Galatasaray, Abdülkerim'in son taksitini ödedi

Yayınlanma: 03.01.2024 - 22:08

Güncelleme: 03.01.2024 - 22:08

Galatasaray ve Konyaspor kulüpleri arasında yaşanan taksit krizi sona erdi. Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray, 2022-23 sezonunun başında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro karşılığında transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın son taksiti olan 250 bin euro'yu Konyaspor'a ödedi.

NE OLMUŞTU?

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı'nın son transfer taksidinin Galatasaray tarafından ödenmediğini dile getirmiş ve bu nedenle Galatasaray'a ihtar çektiklerini ve ödemenin gerçekleşmemesi durumunda dava açacaklarını belirtmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Abdülkerim, 2 gol kaydetti.