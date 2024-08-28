Galatasaray acil toplanıyor: Yönetim Kurulu'nda istifa!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin istifasını Başkan Dursun Özbek'e sunduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulüpte Yönetim Kurulu'nun acil kodu ile bugün toplantı yapacağı öğrenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'ın yönetiminde hareketlilik yaşanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı.
Ali Yüce (solda)
DURSUN ÖZBEK'E İSTİFASINI SUNDU
Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini Başkan Dursun Özbek ve divan kuruluna sunduğu ifade edildi. Ali Yüce'nin 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği belirtildi.
Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.
"GALATASARAY'I DÜŞÜNMEYEN İNSANLARLA AYNI MASADA OLMAM"
Öte yandan Ali Yüce, yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın 30-40 milyon Euro'luk önemli bir maçı öncesi benim ve birkaç yöneticinin doğru bulmadığı bildirinin yayınlanmamasını yönetime ilettik. Fakat bildiri yayınlandı. Aslında dün akşam istifa edecektim fakat maçın önüne geçmek istemedim. İstifamı bugün yazılı olarak sundum. Stadyumdaki toplantıya katılarak sözlü olarak da istifamı tekrar dile getireceğim. Galatasaray'ı düşünmeyen insanlarla aynı masada olmam!" ifadelerini kullandı.
3 YÖNETİCİ DAHA İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR
Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.
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