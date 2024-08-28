Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu: Salih Özcan'ın yeni adresi belli oluyor!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:11

Güncelleme: 28.08.2024 - 14:11

Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Salih Özcan, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

Kicker'da yer alan habere göre; Wolfsburg, milli oyuncu Salih Özcan'ın transferinde Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Haberde, milli yıldızın Wolfsburg'a kiralık olarak transfer olacağı belirtildi.

Deneyimli orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.

Salih Özcan'ın ismi uzun bir süre Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.