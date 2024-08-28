Avrupa'da gündem Galatasaray: 'Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz'
Avrupa basını, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'ı manşetlerine taşıdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Turu rövanş maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk etti. Rams Park'ta dolu tribünler önünde oynanan mücadele İsviçre ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İlk maçtan 3-2 mağlup ayrılan Galatasaray, bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti. Sarı-kırmızılı takımın vedası Avrupa basınında büyük ses getirdi.
İsviçre basınından TIO'da yer alan haberde, "Galatasaray'ı ehlileştiren Young Boys, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Patrick Rahmen'in öğrencileri İstanbul'da yoğunluk, cesaret ve kompaktlık açısından muhteşem bir performans sergiledi, tüm övgüyü hak etti" ifadeleri kullanıldı.
Blick'te yer alan haberde Young Boys'un turu hak ettiği vurgulandı:
"Young Boys, İstanbul'da hak ederek turladı ve şimdi yeni Şampiyonlar Ligi'ni keşfedecek. Patrick Rahmen'in oyuncuları, kulübün tarihindeki en büyük başarılardan birine imza atarak Rams Park'taki yanardağı söndürmeyi başardı."
İtalya basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın kadrosundaki Mauro Icardi'ye dikkat çekildi:
"Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz: Icardi'nin Galatasaray'ı Young Boys'a elendi. İsviçre ekibi karşılaşmanın sonunda turu geçmesini hak ederek kutladı."
İspanyol basınından El Mundo Deportivo'da, Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği hatırlatıldı:
"Young Boys, Galatasaray'ı eledi ve Türk futbolunu Şampiyonlar Ligsiz bıraktı. İki hafta önce Jose Mourinho'nun liderliğindeki Fenerbahçe de, Lille karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti."
Uruguay basınından El Observador'da yer alan haberde Fernando Muslera'nın gördüğü kırmızı kart ön plana çıkarıldı. Fernando Muslera'nın rakibine korkunç bir tekme attığı ifade edildi.
El Observador'un haberinde, "Fernando Muslera korkunç bir tekme attı. Young Boys'un Fransız futbolcusu kollarını Galatasaray taraftarına dönük açınca Muslera ona tekme attı ve direkt kırmızı kart gördü" denildi.
ABD'de yayın yapan CBS Sports Golazo'da, "Türkiye'de delilik! Young Boyslu oyuncu Virginius'un son dakikalarda gelen golü sonrası Galatasaray kalecisi Fernando Muslera deliriyor ve kırmızı kart görüyor" ifadeleri kullanıldı.
Hollanda basınından Voetbal International'ın haberinde ise bu sonucun Galatasaray için kaos ve dramayı beraberinde getirdiği belirtildi:
"Galatasaray için kaos ve drama. Türkiye şampiyonu play-off'larda İsviçreli Young Boys'a mağlup oldu, Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı."
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