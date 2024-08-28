Avrupa'da gündem Galatasaray: 'Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz'

Hollanda basınından Voetbal International'ın haberinde ise bu sonucun Galatasaray için kaos ve dramayı beraberinde getirdiği belirtildi:

"Galatasaray için kaos ve drama. Türkiye şampiyonu play-off'larda İsviçreli Young Boys'a mağlup oldu, Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı."