Galatasaray: 'Adaletten korkanlar belli oldu'

18 Ekim 2022 Salı, 18:17

Galatasaray, Fenerbahçe Kulübü'nün "Zamansız hezeyanlar hakkında" başlıklı açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok… #TürkFutboluİçinAdalet" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.