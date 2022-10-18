Galatasaray: 'Adaletten korkanlar belli oldu'
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Adaletten korkanlar belli oldu" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Fenerbahçe Kulübü'nün "Zamansız hezeyanlar hakkında" başlıklı açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok… #TürkFutboluİçinAdalet" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.
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