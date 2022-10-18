Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'den VAR açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden "Zamansız hezayanlar hakkında" başlığıyla bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Camiamızdaki farkındalığın oldukça üst seviyede olduğunu biliyor; taraftarlarımızın sezon başından itibaren olduğu gibi bugün ve sezon boyunca sadece takımımızı destekleme, birlik beraberlik içerisinde durma odağında kalarak Kulübümüze en büyük faydayı sağlayacağını dile getiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübü, dün akşam Galatasaray'dan yapılan "Utanç vesikası" başlıklı açıklamanın ardından resmi internet sitesinden bir gönderi yayımladı.
Yapılan açıklamada camiaya güven mesajı verildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 10. haftasının sona ermesiyle bazı kurumlar ve kişilerin öncülüğünde futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını ‘ilginç zaman dilimlerinde’ takip etmek zorunda kalıyoruz.
Camiamızın tek vücut olarak hedefe odaklandığı ve kaliteli bir oyunla kazanarak yoluna devam ettiği, tüm istatistiklerde iyi noktada olduğu zamana denk gelen bu ucuz yaklaşım; Fenerbahçe’yi aşağı çekme amacından başka bir şey değildir.
Bu hezeyan Türk futbolunun marka değerinin içini boşaltmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır.
Gerek kurumlar düzeyinde yapılan iç siyaset odaklı, zamansız hezeyanın yansıması olan açıklamalar gerekse akıldan, izandan, perspektiften yoksun ve futbol kültüründen, kurallarından uzak, gülünç yorumlar, tamamen uzun süreli alışkanlıkların eseridir.
Tüm bu yaşananlara dair camiamızdaki farkındalığın oldukça üst seviyede olduğunu biliyor; taraftarlarımızın sezon başından itibaren olduğu gibi bugün ve sezon boyunca sadece takımımızı destekleme, birlik beraberlik içerisinde durma odağında kalarak Kulübümüze en büyük faydayı sağlayacağını dile getiriyoruz.
Takımımızın sahadaki emeğine, kendinden emin duruşuna zarar verme hedefinde olan her kişi ve kurumla gereken mücadeleyi vermekten kesinlikle geri durmayacağımızı vurguluyoruz.
Başkan Vekilimiz Sayın Erol Bilecik’in bu konu hakkında saat 18.00’de FB TV’de açıklamalarda bulunacağını camiamızın dikkatine sunuyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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