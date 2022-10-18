Son dakika... Galatasaray Moritz Volz'u resmen açıkladı!
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un isteği ve bilgisi doğrultusunda Moritz Volz'un yardımcı antrenörlüğe getirildiğini açıkladı.
Süper Lig ekibi Galatasaray, Alman Futbol adamı Moritz Volz ile yardımcı antrenörlük için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yardımcı antrenör Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Teknik direktörümüz Okan Buruk’un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır."
MORİTZ VOLZ KİMDİR?
Moritz Volz 21 Ocak 1983’te dünyaya geldi. Alman eski profesyonel futbolcu olan Volz son olarak RB Leipzig'de Julian Nagelsmann'ın yardımcı antrenörü olarak çalıştı. Volz futbolculuk kariyerinde Schalke, Arsenal, Wimbledon, Fulham, Ipswich Town, FC St. Pauli ve TSV 1860 Münih'te sağ bek olarak oynadı.
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