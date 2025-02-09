Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kalmıştı: Fenerbahçe cephesinden ilk açıklama
Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası kendi hesabından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında açıklama yaptı.
Belgü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirletiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.
Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.
Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.
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