Galatasaray Aliou Dieng transferi için yeniden devrede
Galatasaray'da 6 numara arayışı doğrultusunda Al Ahly'nin orta saha oyuncusu Aliou Dieng ismi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için Fulham ve Ajax ile yarışacak.
Galatasaray'ın daha önceden de gündemine gelen Al Ahly'nin orta sahası Aliou Dieng için sezon sonunda büyük bir transfer yarışı bekleniyor.
Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray ve Fulham sezon sonu Dieng'i kadrosuna katmak için büyük bir mesai harcayacak. Ancak Al Ahly cephesinden gelen haberlerde, Aliou Dieng'i isteyen başka takımların da olduğu aktarıldı.
AJAX DA İSTİYOR
Aliou Dieng'i takip eden kulüplerin arasında Hollanda ekiplerinden Ajax'ın da olduğu iddia edildi.
Bu sezon 13 maça çıkan Aliou Dieng, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 51 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Aliou Dieng geçtiğimiz sezon 51 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
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