Trabzonspor ve Nwakaeme'de mutlu son!
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anthony Nwakaeme ile 3 yıllık yeni kontrat için anlaşma sağladı.
Trabzonspor, yıldız ismi Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimle 3 yıllık yeni kontrat için anlaşmaya vardı.
32 yaşındaki Nwakaeme, yeni sözleşme için resmi imzayı önümüzdeki hafta atacak.
Bu sezon Trabzonspor'da 23 maça çıkan Nwakaeme, 7 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koydu.
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