Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 12. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda Alanyaspor 18, Trabzonspor 11 gol kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2022 Cumartesi, 12:05
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 12. randevuda
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Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.


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