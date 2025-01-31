Galatasaray, Alvaro Morata için Milan'ı bekliyor
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için yeni bir gelişme yaşandı. Milan, transfer yapmadan Morata'yı göndermek istemiyor.
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için yeni bir gelişme yaşandı.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Alvaro Morata'nın Galatasaray'a transferi şu an için durmuş durumda. Milan, Morata'nın yerine bir transfer yapmadan oyuncusunu göndermek istemiyor.
Habere göre; Milan, Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz Feyenoord ile anlaşma sağlanmadı. Öte yandan Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmesi işleri daha çetrefilli hale getirdi.
Galatasaray, oyuncu ve kulübü Milan ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, Morata ile yıllık 6 milyon euro'dan anlaşmaya varırken, Milan ile 8 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşması sağlamıştı.
Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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