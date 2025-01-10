Galatasaray, ASVEL'e ilk maçta geçit vermedi!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Women Son 16 Turu ilk maçında LDLC ASVEL Feminin'i 77-72 mağlup etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, LDLC ASVEL Feminin'i 77-72 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Alessandro Percivalle (İtalya)
Galatasaray: Gökşen Fitik 12, Zandalasini, Li 10, Fraser 16, Vanloo 13, Ayşegül Günay 2, Park 10, Steinberga 9, Meltem Yıldızhan 5, Ayşe Cora, Derin Erdoğan
LDLC Asvel Feminin: Wojta 7, Jocyte 3, Pasa 5, Quevedo 16, Risacher 3, Malonga 12, Harris 23, Lucet 3 Elenga
1. periyot: 18-25
Devre: 34-39
3. periyot: 52-60
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