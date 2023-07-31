Galatasaray, Atalay Babacan'ın ayrılığını duyurdu!
Galatasaray, altyapıdan yetişen Atalay Babacan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray, altyapıdan yetişen Atalay Babacan ile yollarını ayırdı.
Altyapımızdan yetişen Atalay Babacan’a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 31, 2023
Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! ???? pic.twitter.com/U1XPIlil17
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Altyapımızdan yetişen Atalay Babacan'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! "
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