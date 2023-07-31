Galatasaray, Atalay Babacan'ın ayrılığını duyurdu!

Galatasaray, altyapıdan yetişen Atalay Babacan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:38
Galatasaray, Atalay Babacan'ın ayrılığını duyurdu!
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Galatasaray, altyapıdan yetişen Atalay Babacan ile yollarını ayırdı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Altyapımızdan yetişen Atalay Babacan'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! "


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