Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 21:42

Güncelleme: 21.07.2023 - 21:42

Galatasaray, Mathias Ross'un Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralandığını duyurdu.

Hollanda ekibi kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 250 bin euro ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." denildi.