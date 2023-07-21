Galatasaray ayrılığı açıkladı!
Galatasaray, Mathias Ross'un Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, Mathias Ross'un Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralandığını duyurdu.
Hollanda ekibi kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 250 bin euro ödeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
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