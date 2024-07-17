Galatasaray ayrılığı açıkladı: Özgür Baran Aksaka

Yayınlanma: 17.07.2024 - 21:44

Güncelleme: 17.07.2024 - 21:44

Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'nın 1 yıllığına Bulgaristan ekibi PFC Arda Kardzhali 1924'e kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda PFC Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymiş ve 6 maça çıkmıştı.