Galatasaray ayrılığı açıkladı: Özgür Baran Aksaka
Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'nın 1 yıllığına Bulgaristan ekibi PFC Arda Kardzhali 1924'e kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'nın 1 yıllığına Bulgaristan ekibi PFC Arda Kardzhali 1924'e kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda PFC Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymiş ve 6 maça çıkmıştı.
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