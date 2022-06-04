Galatasaray Başkanı Burak Elmas: 'Erden Timur'u yıpratmayın'

04 Haziran 2022 Cumartesi, 11:48

Galatasaray Kulübü'nde 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray Nef ile Anadolu Efes maçının devre arasında Burak Elmas, Dursun Özbek ve Erden Timur bir araya gelmişti.

Sözcü'nün haberine göre, yapılan görüşmede mevcut başkan Elmas, Dursun Özbek'e Erden Timur'un korunması gerektiğini söyledi.

Elmas, Timur'la ilgili övgü dolu sözler sarfederken Dursun Özbek'e şu tavsiyelerde bulundu:

"Erden, Galatasaray'ın geleceği açısından çok önemli bir isim. Onu hep beraber korumamız ve yıpranmasını engellememiz lazım. Galatasaray'ın projelerinde Erden'i kullanın ve onu kulüp siyasetine sokmayın ki, gereksiz yere yıpranmasın. Erden sana emanet Dursun Başkan."