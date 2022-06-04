Galatasaray Başkanı Burak Elmas: 'Erden Timur'u yıpratmayın'
Galatasaray Nef ile Anadolu Efes'in ING Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldiği maçın devre arasında bir araya gelen Erden Timur, Dursun Özbek ve Burak Elmas'ın görüşme detayları ortaya çıktı.
Galatasaray Kulübü'nde 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray Nef ile Anadolu Efes maçının devre arasında Burak Elmas, Dursun Özbek ve Erden Timur bir araya gelmişti.
Sözcü'nün haberine göre, yapılan görüşmede mevcut başkan Elmas, Dursun Özbek'e Erden Timur'un korunması gerektiğini söyledi.
Elmas, Timur'la ilgili övgü dolu sözler sarfederken Dursun Özbek'e şu tavsiyelerde bulundu:
"Erden, Galatasaray'ın geleceği açısından çok önemli bir isim. Onu hep beraber korumamız ve yıpranmasını engellememiz lazım. Galatasaray'ın projelerinde Erden'i kullanın ve onu kulüp siyasetine sokmayın ki, gereksiz yere yıpranmasın. Erden sana emanet Dursun Başkan."
Video Haberler
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- Kılıçdaroğlu, AB yol haritasını açıkladı
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
- Bursa'da aile faciası: Amca her yerde aranıyor
- Aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı
- İzmir'deki düğünde kötü sürpriz
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
- 'Tahliye sonrası TEM kenarındaki bir tesise bırakıldı'
- Eşi duyurdu: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- 3 isme de kaybediyor
- Ozan Tufan iddiaları vardı! Avcı açıkladı...
- '400 milyar dolar Katar'da'
- Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibini açıkladı
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- Haberlere 'Emine Erdoğan' sansürü
- İstanbul'da 'maymun çiçeği' hareketliliği