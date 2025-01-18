Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, operasyon geçirdi!

Galatasaray, başkan Dursun Özbek'in operasyon geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, operasyon geçirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 20:59

Galatasaray, başkan Dursun Özbek'in operasyon geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.

Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."


Etiketler: #galatasaray #dursun özbek
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