Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Galatasaray, BOTAŞ'ı 84-70 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 84-70 yenerek 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yarı finaldeki rakibi ÇİMSA ÇBK Mersin-Nesibe Aydın serisinin galibi olacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Nihat Çetin, Erdoğan Çelebi
BOTAŞ: Cuic 13, Işık Su Güven 3, Gülşah Duman Bıçakçı, Cave 11, Allen 23, Rana Uçar 8, Büşra Akbaş 7, Buket Ünal 2, Melis Dilara Lafatan 3, Aleyna Tokgöz, İdil Yeniçulha
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 11, Vanloo 12, Steinberga 13, Zandalasini 2, Li 10, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 17, Derin Erdoğan 11
1. Periyot: 18-25
Devre: 34-45
3. Periyot: 50-65
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