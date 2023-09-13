Galatasaray Basketbol Takımı, Julia Vanloo'yu transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyun kurucu Julia Vanloo'yu transfer ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 17:15
Galatasaray Basketbol Takımı, Julia Vanloo'yu transfer etti
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyun kurucu Julia Vanloo'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Julia Vanloo, geçen sezon Fransa ekibi BLMA ile 25 lig maçında 11,4 sayı ve 5,6 asist ortalaması tutturmuştu.


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