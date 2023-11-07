Galatasaray, Bayern Münih maçının kamp kadrosunu açıkladı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu netlik kazandı.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kamp kadrosundaki isimlere yer verilirken Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera kadroya dahil edildi.
Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların bugün yaptığı son antrenmanda yer almıştı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih ve Trendyol Süper Lig'de Hatayspor maçlarının kadrosu şöyle:
?? Bayern Münih ve A. Hatayspor maçlarındaki kamp kadromuz ?? pic.twitter.com/28V8l6dquA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 7, 2023
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