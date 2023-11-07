Galatasaray, Bayern Münih maçının kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:37
Galatasaray, Bayern Münih maçının kamp kadrosunu açıkladı
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Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu netlik kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kamp kadrosundaki isimlere yer verilirken Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera kadroya dahil edildi.

Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların bugün yaptığı son antrenmanda yer almıştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih ve Trendyol Süper Lig'de Hatayspor maçlarının kadrosu şöyle:

 


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