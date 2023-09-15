Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile sözleşme uzattı
Galatasaray, sözleşmesi sona eren altyapı oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray'da altyapı oyuncularından Beknaz Almazbekov konusunda mutlu sona ulaşıldı.
Bir süredir genç oyuncuyla sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
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