Galatasaray-Belhanda davasında yeni gelişme! CAS'a gidiliyor

20 Ekim 2022 Perşembe, 16:24

Galatasaray'da Younes Belhanda gelişmesi yaşanıyor. Faslı oyuncu en son Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti. Milliyet'in haberine göre; Belhanda'nın kısmen haklı bulunmasının ardından CAS süreci başladı.

Sarı-kırmızılılar ile yolların ayrılmasının ardından, Adana Demirspor’a transfer olan Faslı oyuncu, ilk olarak FIFA’nın yolunu tutmuş, mukavelenin bitimine kadar oluşan kazançlarıyla birlikte manevi tazminat talebinde bulunmuştu.

Haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Belhanda’nın taleplerin bir kısmını yerinde buldu, ancak manevi tazminatı kabul etmedi. Oyuncunun sözleşme sonuna kadar olan iki aylık kazancının ödenmesini isteyen kurul, Belhanda’ya kesilen cezaların ise iptaline karar vermişti.

160 SAYILIK DİLEKÇE

Bu kararı CAS’ta temyize götüren Galatasaray, 160 sayfalık bir başvuru dilekçesinin yanında, geniş bir savunma hazırladı. Adana Demirspor da bilgi edinme kapsamında davada yer alacak.

Galatasaray’a 2017-2018 sezonunun başında gelen ve 2 lig şampiyonluğu yaşayan Belhanda 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.