Galatasaray-Belhanda davasında yeni gelişme! CAS'a gidiliyor
Galatasaray'dan ayrılarak Adana Demirspor'un yolunu tutan Younes Belhanda ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Belhanda, ilk etapta Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmiş ve kısmen haklı bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray cephesinde bir CAS hamlesi geldi.
Galatasaray'da Younes Belhanda gelişmesi yaşanıyor. Faslı oyuncu en son Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti. Milliyet'in haberine göre; Belhanda'nın kısmen haklı bulunmasının ardından CAS süreci başladı.
Sarı-kırmızılılar ile yolların ayrılmasının ardından, Adana Demirspor’a transfer olan Faslı oyuncu, ilk olarak FIFA’nın yolunu tutmuş, mukavelenin bitimine kadar oluşan kazançlarıyla birlikte manevi tazminat talebinde bulunmuştu.
Haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Belhanda’nın taleplerin bir kısmını yerinde buldu, ancak manevi tazminatı kabul etmedi. Oyuncunun sözleşme sonuna kadar olan iki aylık kazancının ödenmesini isteyen kurul, Belhanda’ya kesilen cezaların ise iptaline karar vermişti.
160 SAYILIK DİLEKÇE
Bu kararı CAS’ta temyize götüren Galatasaray, 160 sayfalık bir başvuru dilekçesinin yanında, geniş bir savunma hazırladı. Adana Demirspor da bilgi edinme kapsamında davada yer alacak.
Galatasaray’a 2017-2018 sezonunun başında gelen ve 2 lig şampiyonluğu yaşayan Belhanda 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- Liz Truss istifa etti
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü
- AKP'li Taner Yıldız'dan maden faciası yorumu