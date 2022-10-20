Fenerbahçe'nin göz bebeğine Serie A kancası!

20 Ekim 2022 Perşembe, 16:05

2021 yılında Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğunda oturan Vitor Pereira'nın Estoril'den 1.5 milyon Euro bedelle kodraya kattığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

1.5 AYDIR GÖZLEMLİYORLAR

Gösterdiği üstün performansla şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

Takvim'in haberinde yer alan bilgiye göre; son olarak İtalyan devi Inter de Crespo'yu yakından takibe aldı. Çizme ekibininin yetkililerinin yaklaşık 1.5 aydır yıldız futbolcunun tüm maçlarını gözlem altına aldığı öğrenildi. Ligde cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşması için de bir gözlemcinin İstanbul'a geleceği öğrenildi. Crespo'yu canlı izleyecek yetkilinin vereceği rapor, transferde belirleyici olacak.

ARA TRANSFERDE İZİN ÇIKMADI

Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, takım için kilit bir isim olan Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmak istemiyor.

Sarı-lacivertlilerin ancak sezon sonunda yapılacak tekliflere açık olacağı ve minimum 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleneceği gelen bilgiler arasında.