Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Nef Stadyumu maça hazırlanıyor

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:55

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Galatasaray yönetiminin, derbinin sorunsuz bir şekilde oynanması için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların, Nef Stadyumu'na adeta yoğun bakım uyguladığı belirtildi. İstanbul'da yoğun kar yağışının başladığı saatlerde zeminin üstünün branda ile örtüldüğü öğrenildi.Bu uygulama ile zeminin bozulmasının engellendiği bildirildi.

IŞIKLANDIRMA ARTIRILDI

Gece saatlerinde havanın 0 santigrat derecenin altına inmesi nedeniyle don olma riski bulunuyordu. Fakat sarı-kırmızılıların bu problemi de ortadan kaldırdığı öğrenildi.

Nef Stadyumu'nda ışıklandırmaların seviyeleri artırılırken, ısıtma ile ilgili problemlerin çözüldüğü böylece zeminin donma riskiyle karşı karşıya kalma ihtimalinin ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Fotoğraf: Galatasaray/Twitter