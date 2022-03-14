Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Nef Stadyumu maça hazırlanıyor
Galatasaray yönetimi, dev derbinin sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için zemini branda ile kapattı. Donma riskine karşı da özel önlemler alındı.
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Galatasaray yönetiminin, derbinin sorunsuz bir şekilde oynanması için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların, Nef Stadyumu'na adeta yoğun bakım uyguladığı belirtildi. İstanbul'da yoğun kar yağışının başladığı saatlerde zeminin üstünün branda ile örtüldüğü öğrenildi.Bu uygulama ile zeminin bozulmasının engellendiği bildirildi.
IŞIKLANDIRMA ARTIRILDI
Gece saatlerinde havanın 0 santigrat derecenin altına inmesi nedeniyle don olma riski bulunuyordu. Fakat sarı-kırmızılıların bu problemi de ortadan kaldırdığı öğrenildi.
Nef Stadyumu'nda ışıklandırmaların seviyeleri artırılırken, ısıtma ile ilgili problemlerin çözüldüğü böylece zeminin donma riskiyle karşı karşıya kalma ihtimalinin ortadan kaldırıldığı kaydedildi.
Fotoğraf: Galatasaray/Twitter
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