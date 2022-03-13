Son Dakika: Galatasaray, İstanbul'a indi

13 Mart 2022 Pazar, 16:40

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona maçı için İspanya'ya gitmişti. Hava muhalefeti nedeniyle Beşiktaş maçı hazırlıkları için İstanbul'a dönemeyen sarı-kırmızlılar, hazırlıklarını İzmir'de yapmak zorunda kaldı.

15.30 UÇAĞINA BİNDİ

Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı için İzmir'de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İstanbul'a dönmenin yollarını aradı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda saat 15.30 kalkan İstanbul uçağına binen sarı-kırmızılı kafile, 16.23 sularında İstanbul'a indi.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 14 Mart Pazartesi günü, saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Serkan Ok ile Candaş Elbil olacak.