VakıfBank'tan kendi evinde rahat galibiyet!

14.12.2025 17:33:00
AA
VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında kendi evinde ağırladığı Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Mehmet Gül

VakıfBank: Dangubic, Ogbugu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan)

Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder)

Setler: 25-19, 25-21, 25-21

Süre: 83 dakika (26, 28, 29)

İlgili Konular: #voleybol #vakıfbank #Nilüfer Belediyespor

