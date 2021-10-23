Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geçerek, ülke puanına en fazla katkıyı sağladı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 12:25

Rusya’da Lokomotiv Moskova’yı mağlup eden Galatasaray, 8 puana ulaştı ve Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin toplamı kadar ülke puanına katkıda bulundu.

Milliyet'ten Onur Dinçer'in haberine göre, bu sezon elemelerle birlikte 9 Avrupa maçına çıkan sarı-kırmızılılar, elemelerde 2’şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet, gruplarda da 2 galibiyet, bir beraberlikle 8 puanı kaptı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılımla aldığı dört puan dışında ekstra bir başarı sağlayamadı.

Fenerbahçe ise elemelerde 2 galibiyet başarısı, gruplardaki 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle Beşiktaş’ı yakaladı. Avrupa arenasında Sivasspor gruplara çıkamamasına rağmen elemelerde 3.5 puana ulaştı. Trabzonspor’un katkısı ise sadece bir oldu. Böylece ekipler şu ana kadar 20.5 puan getirdi.

Oynadığı üç grup maçından iki galibiyet, bir beraberlik çıkaran Galatasaray, şimdiden 1 milyon 470 bin Avro'yu kasasına koydu. UEFA, Avrupa Ligi’nde her galibiyete 630 bin Avro, her beraberliğe de 210 bin Avro, verirken, Cim-Bom ayak bastı parası olarak da 3 milyon 600 bin Avro'yu kasasına koymuştu.