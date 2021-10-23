Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, derbi öncesi taraftarla bir araya gelecek
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği son antrenman, NEF Stadyumu'nda taraftara açık şekilde olacak.
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek.
Kritik maç öncesinde Galatasaray, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanını NEF Stadyumu’nda taraftara açık şekilde gerçekleştirecek.
Galatasaray, yapılan açıklamada biletlerin, 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 15.00’te www.passo.com.tr üzerinden 19.05 TL' den satışa sunulacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"İmparator Fatih Terim ve öğrencileri, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlarımızla bir araya geliyor!
Galatasarayımız, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını Nef Stadyumu’nda gerçekleştirecek.
24 EKİM’DE NEF STADYUMU'NDA!
Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirecek.
2020-2021 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri ve 5 Lig maç paketi satın alan taraftarlarımız antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler."
ASLAN, TARAFTARIYLA BULUŞUYOR!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 23, 2021
Detaylar https://t.co/gwmqsGUG0u pic.twitter.com/OjvT5FPXNc
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