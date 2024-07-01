Galatasaray bonservisini belirledi: Barış Alper Yılmaz'a 3 İngiliz talip!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:22

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:22

Galatasaray’ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynayan ve istikrarlı performansıyla Avrupa transfer piyasasında ilgi gören Barış Alper Yılmaz’a İngiliz devleri talip oldu.

Premier Lig takımlarından Manchester United ve Tottenham başta olmak üzere Brighton, milli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO

Barış Alper’in bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirleyen Galatasaray yönetiminin, Ada ekiplerinden bu rakamı talep ettiği öğrenildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili İngiliz takımları EURO 2024 sonrası somut adımlar atacak.