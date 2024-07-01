Galatasaray bonservisini belirledi: Barış Alper Yılmaz'a 3 İngiliz talip!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a İngiltere Premier Ligi'nden 3 kulübün talip olduğu ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:22
Galatasaray bonservisini belirledi: Barış Alper Yılmaz'a 3 İngiliz talip!
Abone Ol google-news

Galatasaray’ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynayan ve istikrarlı performansıyla Avrupa transfer piyasasında ilgi gören Barış Alper Yılmaz’a İngiliz devleri talip oldu.

Premier Lig takımlarından Manchester United ve Tottenham başta olmak üzere Brighton, milli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO

Barış Alper’in bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirleyen Galatasaray yönetiminin, Ada ekiplerinden bu rakamı talep ettiği öğrenildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili İngiliz takımları EURO 2024 sonrası somut adımlar atacak.


Barış Alper Yılmaz haberleri transfer haberleri galatasaray haberleri premier lig haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Mauro Icardi iddialarına yanıt: Transfer teklifi var mı?

Galatasaray'dan Mauro Icardi iddialarına yanıt: Transfer teklifi var mı?
Adı Atalanta ve Fiorentina ile anılıyordu: Galatasaray'dan Zaniolo tekliflerine yanıt!

Adı Atalanta ve Fiorentina ile anılıyordu: Galatasaray'dan Zaniolo tekliflerine yanıt!
Galatasaray fanatiği baba, oğluna Icardi'nin adını verdi: 'Geleceğin Galatasaraylı futbol yıldızı olacak'

Galatasaray fanatiği baba, oğluna Icardi'nin adını verdi: 'Geleceğin Galatasaraylı futbol yıldızı olacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler