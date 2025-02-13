Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ankara'da farklı galip
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Nesibe Aydın'ı 97-73 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Nesibe Aydın ile karşılaştı.
TOBB Spor Salonu'nda oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 97-73 kazandı.
Galatasaray, Nesibe Aydın ile normal sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı mücadeleyi de 84-78 kazanmıştı.
Spor Haberleri
- Mimovic'e büyük övgü: 'Avrupa'nın en iyilerinden'
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ankara'da farklı galip
- Gheorghe Popescu'dan Fatih Terim'e ziyaret!
- Pendikspor iç sahada seriye bağladı
- Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı!
- Arda Güler'e şans doğdu!
- Solskjaer'den Elan Ricardo kararı!
- Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru
- Derbi için yabancı hakem açıklaması
- 8 gündür kayıptı... Ormanda toprağa gömülü halde bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatan hainini andılar
- Hakan Şükür yasası geliyor
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- 'Bana 'aday ol, sonra AKP'ye katıl' dedi'
- Askeri alandaki projeye onay çıktı
- 'Babamın günahını çekmek zorunda değilim'
- Halil Konakcı’ya Saray’dan destek geldi!
- Özel’den ‘iki adaylı formül’ sorusuna net yanıt!
- Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
- Efsane isim Pierluigi Collina'dan tarihi çağrı!