Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ankara'da farklı galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Nesibe Aydın'ı 97-73 mağlup etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ankara'da farklı galip
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:50

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Nesibe Aydın ile karşılaştı.

TOBB Spor Salonu'nda oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 97-73 kazandı.

Galatasaray, Nesibe Aydın ile normal sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı mücadeleyi de 84-78 kazanmıştı.


Etiketler: #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Galatasaray Çağdaş Faktoring #Nesibe Aydın
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