Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da ikinci oldu
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibine 85-57 yenilerek turnuvayı ikinci tamamladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibine 85-57 yenilerek, organizasyonda sezonu ikinci tamamladı.
Sahasındaki ilk maçı da 95-56 kazanan LDLC ASVEL, kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmaya iyi başlayan LDLC ASVEL, Dietrick ve Johannes'in etkili mücadelesiyle ilk periyodu 23-13 önde bitirdi. İkinci periyotta da üstün bir mücadele ortaya koyan Fransız ekibi, hem hücum hem de savunmada zayıf kalan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında soyunma odasına 55-27 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 71-42 üstün geçen Fransız ekibi, müsabakadan 85-57 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.
Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Fernando Muslera ve Lucas Torreira da maçı salonda takip etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Viola Györgyi (Romanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Prince 2, Işıl Alben 3, Nacickaite 8, Stevens 4, McCovan 21, Pelin Derya Bilgiç 4, Jurjane 5, Meltem Yıldızhan 6, Pulvere 2, Merve Uygül 2
LDLC ASVEL: Williams 13, Dietrick 11, Johannes 20, Chartereau 10, Gruda 11, Quevedo 10, Jocyte 3, Ciak 4, Dibanzilua, Tshibuabua 3
1. Periyot: 13-23
Devre: 27-55
3. Periyot: 42-71
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