Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde mağlup
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 60-57 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'e konuk etti.
Sinan Erdem Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 60-57 kazandı.
Bu sonuçla konuk ekip, 12. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 4. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kaan Büyükçil, Turgut Işık, Yiğit Gönültaş
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 3, Gökşen Fitik 6, Fraser 18, Li 8, Zandalasini 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ayşe Cora 2, Derin Erdoğan 5, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan
ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 22, Pelin Derya Bilgiç 6, Carleton 7, Araujo 7, Rupert 11, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya 3, Sinem Ataş 4
1. Periyot: 13-16
Devre: 28-36
3. Periyot: 42-44
Beş faulle çıkan: 39.36 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
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