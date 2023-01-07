Galatasaray Çağdaş Faktoring, farklı kazandı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Antalya Toroslar Basketbol'u 79-59 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Antalya Toroslar Basketbol'u 79-59 yendi.
Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring ligde 11. galibiyetini alırken, Antalya Toroslar Basketbol ise sahadan 10. kez yenik ayrıldı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Burak Durmuş, Barış Turgut
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 10, Pelin Derya Bilgiç 7, McCowan 13, Meltem Yıldızhan 9, Stevens 20, Prints 12, Miray Balotu, Merve Uygül, Tuğçe Canıtez 8
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 11, Fitzgerald 18, Wallace 16, Melike Bakırcıoğlu 5, Helin Boybeyi 8, Yağmur Yıldız 1, İlknur Dumlu, Tuğçe Murat, Neslişah Cora
1. Periyot: 17-20
Devre: 32-32
3. Periyot: 54-50
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