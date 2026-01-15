Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Çağdaş Faktoring İspanya'dan lider dönüyor!

15.01.2026 00:10:00
AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci tur üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Spar Girona'yı 82-68 mağlup etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci tur E Grubu üçüncü maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 82-68 yendi.

Fontajau Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde geçen ev sahibi ekip, devre arasına da 40-35 üstün girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçiren sarı-kırmızılılar, üçüncü periyodunu 64-55 önde bitirdiği mücadeleyi 82-68 kazandı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Dorka Juhasz, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Chloe Bibby, 21 sayı kaydetti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 8. galibiyetini alarak liderliğe yerleşti. Spar Girona ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

