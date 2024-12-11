Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı devirdi!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Euroleague play-off turu ilk maçında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Euroleague play-off turu ilk maçında Kızılyıldız'a konuk oldu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Euroleague play-off turu ilk maçında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.
Başkent Belgrad'daki Zeleznik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-31 önde gitti. İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 74-52 üstün girdiği maçtan 95-72 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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