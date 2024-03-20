Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal sezonu galibiyetle bitirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 99-88 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 20:46
Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal sezonu galibiyetle bitirdi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda ÇBK Mersin'i 99-88 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Ozan Gönen, Metehan Alaçam

ÇBK Mersin: Williams 16, Melis Gülcan 8, Cournelius 8, Araujo 4, Sinem Ataş 17, Kiss 20, Derin Yaya 13, Meltem Avcı 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 13, McCowan 19, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 11, Vanloo 18, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz 13, İnci Güçlü, Harrigan 14,

1. Periyot: 19-22

Devre: 47-53

3. Periyot: 68-68


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