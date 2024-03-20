Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal sezonu galibiyetle bitirdi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 99-88 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda ÇBK Mersin'i 99-88 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Murat Ciner, Ozan Gönen, Metehan Alaçam
ÇBK Mersin: Williams 16, Melis Gülcan 8, Cournelius 8, Araujo 4, Sinem Ataş 17, Kiss 20, Derin Yaya 13, Meltem Avcı 2
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 13, McCowan 19, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 11, Vanloo 18, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz 13, İnci Güçlü, Harrigan 14,
1. Periyot: 19-22
Devre: 47-53
3. Periyot: 68-68
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