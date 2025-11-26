Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sopron'a fark attı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sopron'a fark attı

26.11.2025 23:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sopron'a fark attı

FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu'nun son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sopron Basket'i 50 sayılık farkla mağlup ederek tüm maçlarını kazanıp lider olarak üst tura yükseldi.

FIBA Kadınlar Euroleague'in altıncı ve son haftasında B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Macaristan'ın Sopron Basket takımını 104-54 yendi.

Bu galibiyetle grubundaki tüm maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, lider olarak adını üst tura yazdırdı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Esperenza Mendoza (İspanya), Igor Esteve Malmierca (Andora), Konstantinos Marinakis (Yunanistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 9, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 11, Juhasz 22, Elif Bayram 13, Williams 6, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal 3, Derin Erdoğan 3, Zeynep Gül 4, Johannes 8, Kuier 17

Sopron Basket: Papp 9, Jevtovic 7, Friskovec 3, Wallack 3, Borondy 2, Laczko 8, Sinka-Palinkas 7, Sitku 15

1. Periyot: 31-15

Devre: 58-28

3. Periyot: 82-39

İlgili Konular: #galatasaray #FIBA Kadınlar Euroleague #Sopron Basket