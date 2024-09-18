Galatasaray Çağdaş Faktoring, uzatmada kaybetti!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'a uzatmada 78-72 yenildi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, uzatmada kaybetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 18:59

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'a normal süresi 68-68 biten maçta 78-72 kaybetti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün, Kemal Vural

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Selin Rachel Gül, Simge Tokmak, Sude Yılmaz 8, Ayşegül Günay Aladağ 12, Ayşe Cora 4, Jisu Park 10, Derin Erdoğan 14, Holingsvorth 4, Meltem Yıldızhan 8, Fraser 12

Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Henderson 21, Ferda Yıldız 3, Sümeyye Özcan 4, Gizem Uca 8, Hande Çelebi 5, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül 2, Yağmur Bul 5, Louis 15, Mompremier 4, Palenikova 11, Aysude Torcu

1. Periyot: 11-20

Devre: 35-35

3. Periyot: 53-50

Normal süre: 68-68

Beş faulle çıkan: 35.53 Selin Rachel Gül (Galatasaray Çağdaş Faktoring)


Etiketler: #Galatasaray Çağdaş Faktoring #Danilo's Pizza Bursa Ant Spor #Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası #Kayseri
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