Galatasaray Çağdaş Faktoring'den kritik galibiyet
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 71-69 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Salonunda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 71-69 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Barış Burak Durmuş
ÇBK Mersin: Howard 25, Anderson 10, Fauthoux 5, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya, McCovan 6
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik, Park 6, Zandalasini 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan, Holingsvorth 13
1. Periyot: 24-17
Devre: 42-32
3. Periyot: 57-49
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