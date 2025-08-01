Galatasaray'da Alvaro Morata bilmecesi

Álvaro Morata'nın Como'ya transferi neredeyse tamamlanmıştı. İspanyol golcü, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri geri çevirmiş, Dünya Kupası hedefi için 5 büyük ligde kalmak istemişti. Cesc Fàbregas'ın çalıştırdığı Como ile 10 milyon euro karşılığında el sıkışıldı.

Morata'nın bonservisini elinde bulunduran Milan, oyuncuyu Galatasaray'a 2025 Aralık'a kadar kiralamıştı. Anlaşma karşılığında 6 milyon euro alacağı vardı, ancak İtalyan basınına göre bu ödeme hiçbir zaman yapılmadı. Galatasaray, Osimhen'e 75 milyon euro ödeyerek forvet hattını güçlendirdi ve Morata'nın önünü açtı derken sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmeyi feshetmek için Como'dan 8 milyon euro istedi: 6 milyonu fesih bedeli, 2 milyonu ödenen maaşın karşılığı. Galatasaray, bu transferde zarar etmek istemiyor. Bu yüzden İspanyol yıldızı bırakmaya yanaşmıyor.

Milan ise Atlético Madrid'e yaptığı bonservis harcamasını çıkarmak için Galatasaray'dan gelecek 6 milyonla birlikte toplam 10 milyon euro istiyor. Ancak süreç kilitlendi. Şu an için Morata hâlâ Galatasaray'ın kampında ve çözüm bekliyor.