Galatasaray'da Alvaro Morata çıkmazı!

Galatasaray'da Como'ya transfer olması beklenen Alvaro Morata ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın Morata konusundaki tavrı nedeniyle İspanyol golcünün Como'ya transferi şu anda tehlikeye girdi.

Galatasaray'ın Morata'nın sözleşme feshi için 32 yaşındaki futbolcu için ödediği 6 milyon euro'nun yarısını istediği kaydedildi. Morata'nın bonservisine sahip olan Milan ise İspanyol golcünün Galatasaray ile sözleşmesini bedelsiz olarak feshedip Como'ya transfer olmasını istiyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Morata'nın temsilcisi ve Milanlı yetkililerin transferin çözümü için görüşmelere devam ettiği kaydedildi. Morata'nın Como'ya transfer için maaşında indirime gitmeye hazır ve Milan'ın da yeni bir forvet transferi için Morata'nın Como'ya transferini hızlı bir şekilde tamamlamak istediği aktarıldı.

Galatasaray, Morata'yı geçen sezonun devre arası transfer döneminde bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ile Milan arasında yapılan anlaşmaya göre, Galatasaray'ın Morata için satın alma opsiyonu da bulunuyor. Galatasaray'da 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.



