Galatasaray'da beklenmeyen gelişme: Kaan Ayhan'a talip çıktı!

13.11.2025 11:35:00
Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai merkezli bir ilgi olduğu, milli futbolcunun da daha fazla şans bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray'da artık ilk 11'de tercih edilmeyen Kaan Ayhan için ayrılık çanları çalıyor. Deneyimli futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşulurken yeni rotası Birleşik Arap Emirlikleri olabilir.

HT Spor'un haberine göre Kaan Ayhan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai merkezli bir ilgi var. Milli futbolcu için önümüzdeki haftalarda kiralık ya da bonservis bedelli transfer teklifi yapılabilir. Kaan Ayhan'ın da daha fazla şans bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

Kaan Ayhan bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta süre aldı. Toplam 250 dakika sahada kalan futbolcunun gol ya da asist katkısı bulunmuyor. Bonservis bedeli 3.5 milyon Euro olarak gösterilen Kaan Ayhan'ın şu ana kadar 110 kez formasını terlettiği Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi var.

