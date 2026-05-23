Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi

Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün başkanlık seçimi yapıldı. 2 bin 79 kişinin katıldığı oylamada tek aday olan Dursun Özbek bir kez daha başkan seçildi.

Üst üste 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek, 2 yıl daha Galatasaray başkanlık görevini üstlenecek.

"YAŞASIN GALATASARAY"

Dursun Özbek, yeniden başkan seçildiği seçim sonrası şu açıklamaları yaptı:

"Değerli Galatasaraylılar, saygı değer hanımefendi ve beyefendiler, bugünkü seçimde oyumuzu kullanarak Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir arada olduk. Burada olan ve iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Ekip, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"Bu süreçte hep yanımda olan eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Divan heyetine gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum."

"Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz ve şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"