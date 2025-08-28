Galatasaray'da gece operasyonu! Wilfried Singo İstanbul'da!

Galatasaray'ın transferi için açıklama yaptığı Wilfried Singo, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıllar, transfer için Singo ve Monaco ile anlaşma sağladı.

Fildişili futbolcu, Galatasaray'a transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile 5 milyon euro bandında bir anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Singo transferi için Monaco ile yaptığı görüşmelerde de anlaşma sağladı. Anlaşmanın şartlarında 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.