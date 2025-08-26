Galatasaray'da sosyal medyayı sallayan diyalog! Yunus ve Abdülkerim...

Galatasaray'da Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Yunus Akgün, sosyal medyada, "Galatasaray'ın Akanji veya Singo'ya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın Akanji ve Singo'ya ihtiyacı var." ifadeleri yer alan ve Abdülkerim Bardakcı'nın çalım yediği bir videoyu yeniden paylaştı.

Yunus, bu hamlesinin ardından, "Bir daha bu sitede video izlemeyeceğim. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yukarı kaydırırken yanlışlıkla RT yapmışım." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı ise, Yunus'a, "eyvAllah Yunus'um eyvAllah" şeklinde cevap verdi ve paylaşımına gülücük emojileri ekledi.

Yunus Akgün, daha sonra, "Abimmmm" ve kalp emojileriyle bir paylaşımda bulundu.