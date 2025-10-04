Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
VICTOR OSIMHEN ANTRENMANDA YER ALDI
Liverpool maçında sakatlanan Osimhen, son antrenmanda yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.