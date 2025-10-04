Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

4.10.2025 09:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Victor Osimhen son antrenmanda yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

VICTOR OSIMHEN ANTRENMANDA YER ALDI

Liverpool maçında sakatlanan Osimhen, son antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #victor osimhen

İlgili Haberler

İlkay Gündoğan İngiliz basınına konuştu! 'Galatasaray için her şeyimi feda edeceğim'
İlkay Gündoğan İngiliz basınına konuştu! 'Galatasaray için her şeyimi feda edeceğim' Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Gündoğan, 'Herkesin yüreğinde bir takım vardır ve benim için bu her zaman Galatasaray'dı' dedi.
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in takımla birlikte antrenman yapmadığı aktarıldı.
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gözler golcülerde!
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gözler golcülerde! Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide gözler iki takımın golcüleri üzerinde olacak.