Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

2.10.2025 15:53:00
Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in takımla birlikte antrenman yapmadığı aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, bir günlük iznin ardından ligdeki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

LIVERPOOL MAÇINDA OYNAMIŞTI

Milliyet'in haberine göre, Liverpool maçında sakatlanan Osimhen takımla antrenmana çıkmadı. Nijeryalı yıldızın takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı kaydedildi.

Victor Osimhen, sakatlığının ardından Liverpool maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönmüş ve 72 dakika sahada kalmıştı. Osimhen, Liverpool maçında kramp nedeniyle oyundan çıkmıştı.

